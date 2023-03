Minstens vijf doden door overstromingen in aardbevingsgebied Turkije

Daarnaast is te zien hoe noodtenten die na de aardbevingen zijn neergezet om burgers op te vangen onder water staan. Het Turkse persbureau DHA meldt ook dat de spoedeisende hulp van een ziekenhuis is overstroomd. De patiënten zijn geëvacueerd.

Containerwoningen

De gouverneur van Sanliurfa waarschuwt in een verklaring op Twitter voor nog meer overstromingen. Daarom roept hij alle burgers die op de begane grond en in kelderverdiepingen in de buurt van beek- en kanaalbeddingen wonen op hun huizen te verlaten.

Door de aardbevingen in Turkije en Syrië raakten miljoenen mensen dakloos. Zeker 50.000 mensen kwamen om het leven, al ligt dit aantal waarschijnlijk hoger. Zo'n twee miljoen Turken hebben tijdelijk onderdak gekregen, vooral in tenten.

Ook wonen mensen nu tijdelijk in containerwoningen, in hotels langs de kust of bij familie en vrienden op andere plekken in het land.