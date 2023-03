Rechtbank heropent onderzoek in strafzaak tegen Quincy Promes

Het onderzoek in de mishandelingszaak rond profvoetballer Quincy Promes wordt heropend. Dat betekent dat er komende vrijdag geen uitspraak wordt gedaan. Wel volgt er een tussenvonnis, meldt de Amsterdamse rechtbank.

De aanleiding voor de heropening van het onderzoek is nog niet duidelijk. De rechtbank zegt dat er vrijdag een toelichting volgt.

Begin deze maand werd twee jaar cel geëist tegen Promes. Volgens het OM is de 50-voudig international van Oranje schuldig aan zware mishandeling van zijn neef, op een familiefeest in 2020. Het slachtoffer werd aan het einde van het feest in Abcoude in zijn knie gestoken. De 31-jarige Promes, die in Rusland voetbalt, ontkent dat hij de dader is.