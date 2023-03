'Jumbo-WK 2026', zegen voor niet-Europese landen, maar druk wordt het wel

Arno Vermeulen, voetbalcommentator van de NOS, vindt het een problematisch concept. "Het is geen goed nieuws", zegt hij. "Er gaan heel veel landen meedoen die kwalitatief zwak zijn en het toernooi duurt veel te lang. Het is een nederlaag voor de voetballers."

In de Verenigde Staten, Mexico en Canada zijn in die kleine zes weken dan al 103 wedstrijden gespeeld door 48 landen. Het enorme deelnemersveld, met zestien landen uitgebreid, biedt perspectief aan voetballanden in ontwikkeling, maar is anderzijds een extra belasting op voetballers in een toch al moordend speelschema.

Op zondag 19 juli 2026 wordt in Texas, Californië of New Jersey de finale van het WK voetbal gespeeld. Het toernooi heeft er dan al 39 dagen opzitten, elf meer dan tijdens het WK in Qatar.

"Het toernooi duurt verschrikkelijk lang, terwijl voetballers nu al enorm klagen over het speelschema. Het was allemaal te veel, maar het wordt nu nog meer dan te veel. Spelers moeten door de drukte nu soms al voortijdig stoppen als international."

Het oorspronkelijke idee van de FIFA was om in maar liefst zestien poules van drie landen te spelen. Daar werd uiteindelijk van afgezien: er wordt toch 'gewoon' in twaalf poules van vier gespeeld. Dat is een meevaller, vindt Vermeulen, maar verder valt er volgens hem weinig te juichen.

Welke landen kunnen zich kwalificeren in 2026?

In 2026 doen er negen Afrikaanse landen mee in plaats van vijf en acht Aziatische landen in plaats van vier of vijf. Zuid-Amerika had vier of vijf tickets en krijgt er nu eentje bij.

Vanuit de Concacaf, de federatie met landen uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben, doen er in 2026 zes of zeven in plaats van drie of vier landen mee. Ook Suriname (als een van de twee Zuid-Amerikaanse landen) en Curaçao maken deel uit van de Concacaf.

Vanuit Oceanië doet er vanaf 2026 vast één land mee, voor een plek die eerst in een intercontinentale play-off moest worden veiliggesteld. Europa gaat van dertien naar zestien tickets.

Daarmee zijn er 46 plekken bezet. De laatste twee toegangsbewijzen kunnen worden verdiend in een internationaal kwalificatietoernooitje met zes deelnemende landen.