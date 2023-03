Wekdienst 15/3: Stemmen voor Provinciale Statenverkiezingen • Streekvervoer staakt opnieuw

Eerst het weer: vandaag valt eerst een aantal winterse buien. Later breekt de zon door en wordt het 7 tot 9 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar de temperatuur gaat flink omhoog.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor (en let op: in het streekvervoer wordt gestaakt).

Nederland gaat naar de stembus. Ruim 13 miljoen kiesgerechtigde Nederlanders mogen stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De eerste stembureaus openden in de nacht al hun deuren. De rest gaat om 07.30 uur open. Op ruim 9000 plekken verspreid over het land kan gestemd worden. Ook kunnen kiezers terecht op ruim dertig NS-stations.

Personeel in het streekvervoer gaat ook vandaag verder met staken, maar daarna worden de stakingen tot 24 maart opgeschort om nieuwe onderhandelingen met de werkgevers een kans te geven. De actie op de verkiezingsdag is omstreden, omdat het mensen moeilijk kan maken om te gaan stemmen.

In Frankrijk wordt opnieuw gestaakt wegens onvrede over de pensioenplannen van de regering, waaronder de verhoging van de pensioenleeftijd. Het protest zal gevolgen hebben voor onder meer de luchtvaart. Bij de landelijke actiedag van vorige week gingen bijna 1,3 miljoen mensen de straat op.

Er komt voorlopig geen tweede aanmeldcentrum in Alkmaar om Ter Apel te ontlasten. Dat centrum had de druk op Ter Apel moeten verminderen en een tweede opvangcrisis moeten helpen voorkomen. Maandagavond stapte de zes overgebleven wethouders in Alkmaar op tijdens een speciale raadsvergadering.

Enkele dagen daarvoor diende wethouder Ad Jongenelen al zijn ontslag in nadat zijn partij BAS uit de coalitie was gestapt. De lokale partij vindt het asielbeleid veel te ver gaan, zei fractievoorzitter Ben Bijl tegen NH Nieuws.

Anders nieuws uit de nacht:

In het slotdebat voor de verkiezingen gingen gisteravond twaalf partijleiders met elkaar in debat over thema's als inflatie, stikstof en migratie. Zo stonden onder anderen premier Rutte en PVV-leider Rutte tegenover elkaar. Te veel burgers vertrouwen de overheid nu niet door Rutte, zo vond Wilders. Volgens Rutte hebben zijn kabinetten Nederland juist door ingewikkelde periodes geloodst: