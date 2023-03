Dodental ongeluk met veerboot in Gabon loopt op tot 21

Het dodental van een ongeluk met een veerboot in Gabon afgelopen donderdag is opgelopen tot zeker 21. Maandag werden zes doden gemeld, inmiddels zijn nog eens vijftien lichamen geborgen.

Aan boord van de veerboot waren 161 passagiers, 124 van hen zijn gered. Reddingsteams in het Centraal-Afrikaanse land zijn nog altijd op zoek naar vermisten. Het is aannemelijk dat het dodental verder zal oplopen.

De veerboot was onderweg van hoofdstad Libreville naar het iets zuidelijker gelegen Port-Gentil toen de boot ter hoogte van het kustplaatsje Nyonié zonk. De oorzaak van de scheepsramp is nog niet bekend, maar veerboten in Gabon zijn vaak te zwaar beladen. Volgens onbevestigde berichten was de veerboot beladen met onder meer auto's, vee en koopwaar.

Sinds de ramp houden honderden mensen een wake in de haven van Libreville. In afwachting van nieuws slapen ze buiten in tenten die door maatschappelijke organisaties en autoriteiten zijn uitgedeeld.