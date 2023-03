Bewoner en brandweerman raken gewond bij woningbrand Zeist

Bij een brand in een woning in Zeist zijn twee mensen gewond geraakt. Een bewoner van het pand raakte zwaargewond, een brandweerman die te hulp schoot liep lichte verwondingen op aan zijn handen, meldt de veiligheidsregio.

De brand brak rond 22.00 uur uit in een woning boven een praktijk van een fysiotherapeut. In het pand zitten twee woningen, waarvan er een was bewoond. Daar is de brand ontstaan en dat huis is volledig verwoest. De andere woning liep rook- en waterschade op.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was het gebouw niet goed te bereiken en waren sloopwerkzaamheden noodzakelijk om te kunnen blussen. Rond 02.00 uur had de brandweer het vuur onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen.