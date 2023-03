CBS: uitstoot broeikasgas gedaald en Urgendadoel gehaald, vooral door aardgasprijs

De uitstoot van broeikasgassen is het afgelopen jaar met 9 procent gedaald vergeleken met 2021. Bovendien is voldaan aan het zogeheten Urgendadoel om minimaal een kwart minder uit te stoten ten opzichte van 1990.

Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM/Emissieregistratie over de uitstoot van broeikasgassen in 2022.

Hoge aardgasprijs

De daling is vooral het gevolg van minder aardgasverbruik door de industrie, huishoudens en de landbouw. De industrie stootte 11 procent minder uit vanwege de hoge aardgasprijzen. De uitstoot bij de gebouwde omgeving (huishoudens en de dienstensector) daalde met 21 procent, ook vanwege de hogere aardgasprijzen.

Daarnaast was het vorig jaar zachter dan in 2021, waardoor er minder aardgas is gestookt voor de verwarming van huizen en kantoren. In de landbouw lag de uitstoot 10 procent lager, door dezelfde oorzaken.

De elektriciteitssector liet een daling zien van 5 procent, vooral doordat de productie van hernieuwbare energie groeide naar 40 procent. Hierdoor en door de hoge aardgasprijzen verbruikten energiecentrales op aardgas minder energie.

Kolencentrales verbruikten daarentegen vrijwel evenveel steenkool als een jaar eerder. De transportsector stootte juist meer uit, vooral door het gedeeltelijk herstel van de luchtvaart na de coronapandemie. De luchtvaart stootte ruim 32 procent meer CO2 uit dan in 2021.

Urgendadoel gehaald

Ten opzichte van 1990 is de hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen die hier worden uitgestoten inmiddels met bijna 32 procent gedaald. Dat is de sterkste daling tot nu toe. Daarmee is zoals gezegd voldaan aan het Urgendadoel van minimaal 25 procent reductie ten opzichte van 1990.

De Hoge Raad bepaalde in 2019 dat de uitstoot van CO2 en andere gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde met een kwart moet zijn verminderd. De zaak was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda.

In 2021 lukte het net niet om het Urgendadoel te halen. In coronajaar 2020 werd doelstelling wel gehaald.

In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd om in 2030 55 procent minder broeikasgas uit te stoten dan in 1990.