Poolse activist veroordeeld voor verstrekken abortuspillen aan zwangere vrouw

Een Poolse activist is veroordeeld omdat ze abortuspillen heeft gegeven aan een zwangere vrouw. Justyna Wydrzynska van de abortusrechtengroep Abortus Dream Team moet gedurende acht maanden elke maand dertig uur een taakstraf uitvoeren.

De abortusactivist zei in de rechtbank de pillen te hebben geleverd aan een vrouw die slachtoffer was van huiselijk geweld. Volgens haar is het "de veiligste manier om een zwangerschap te beëindigen in Polen op dit moment". De zwangere vrouw had de actiegroep gevraagd om de pillen, omdat ze van haar man niet naar het buitenland mocht reizen.

Wydrzynska gaat in beroep tegen de uitspraak. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International reageert geschokt op de veroordeling. Secretaris-generaal Agnès Callamard spreekt in een verklaring van "een gevaarlijk precedent".

Het is in Polen niet strafbaar om in het bezit te zijn van abortuspillen, maar iedereen die een zwangere vrouw helpt met het afbreken van haar zwangerschap kan een celstraf krijgen tot drie jaar.

Abortus in het buitenland

De abortuswetgeving in Polen is een van de strengste in Europa. Abortus is alleen toegestaan in het geval van incest, verkrachting of wanneer het leven van de vrouw in gevaar is. Sinds 2021 is een strenge abortuswet in het land van kracht. Het Constitutionele Hof sprak toen uit dat abortus in strijd is met de Poolse grondwet.

Poolse vrouwen moeten daardoor uitwijken naar het buitenland. Nederland is een belangrijk land voor Poolse vrouwen, omdat de abortusmogelijkheden hier ruimer zijn dan bijvoorbeeld in buurland Duitsland.