Medvedev moppert, glijdt uit én verslaat Zverev in Indian Wells

Daniil Medvedev heeft de kwartfinales in Indian Wells bereikt door Alexander Zverev in een wedstrijd op hoog niveau te kloppen: 6-7 (5), 7-6 (5), 7-5.

De Rus (ATP-6) kwam in de eerste set terug van een break achterstand en sleepte er met vijf punten op rij in de twaalfde game een tiebreak uit. Die was met striemende forehands en prima netspel voor de 25-jarige Zverev (ATP-14).

Klagende Medvedev

Behalve het fraaie spel van beide tennissers, gaf Medvedev de wedstrijd nog wat extra kleur. De 27-jarige Rus klaagde in een lange monoloog over de trage baan. Meermaals mopperde hij "Dit noemen ze hardcourt?". De Duitse Zverev hoorde het lachend aan en toen Medvedev ook nog eens een enkel verzwikte, leek de strijd beslist.

Niets was minder waar: de Rus won op karakter en met goed spel de tweede tiebreak, was extreem gefocust en had op haast alles een antwoord. Donderdag wacht in de kwartfinale Alejandro Davidovich Fokina, die vandaag in twee sets (6-3, 6-4) van Cristian Garín wist te winnen.