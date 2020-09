Lakers op drempel van eerste NBA-finale sinds Kobe Bryant

Los Angeles Lakers is nog één zege verwijderd van de NBA-finale. De sterrenformatie uit Californië won met 114-108 van Denver Nuggets en leidt nu in de finale van de Western Conference met 3-1.

Anthony Davis nam 34 punten voor zijn rekening en LeBron James 26. Met enkele sterke defensieve acties dwong James in de slotfase Denver-ster Jamal Murray (32 punten) bovendien tot een aantal belangrijke missers.

Rajon Rondo was goed voor zeven assists en bracht zijn totaal aantal assists in de play-offs op 1.049. Rondo passeerde op de ranglijst aller tijden Scottie Pippen en staat nu achtste.

Tien jaar

In 2010 stonden de Lakers, goed voor 16 NBA-titels, voor het laatst in de eindstrijd. Onder leiding van de legendarische coach Phil Jackson en met een ontketende Kobe Bryant werd destijds in de finale pas na zeven duels afgerekend met Boston Celtics (4-3).

Die ploeg maakt ook nog kans op een plek in de finales, maar dan moeten de Celtics wel een 3-1 achterstand tegen Miami Heat goed maken.