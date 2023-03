Fenomeen Haaland schiet City met vijf goals langs Leipzig en naar kwartfinale CL

Erling Haaland heeft Manchester City met vijf doelpunten hoogstpersoonlijk naar de kwartfinales van de Champions League geschoten. Na de 1-1 in Duitsland hadden de Engelsen in eigen huis geen kind aan het Duitse RB Leipzig: 7-0.

De cijfers van Haaland in zijn eerste seizoen voor City zijn duizelingwekkend. Het Noorse doelpuntenfenomeen staat nu op tien goals in de Champions League en 39 doelpunten in 36 officiële wedstrijden.

Met zijn vijf goals in één Champions League-wedstrijd treedt hij in de voetsporen van Lionel Messi en Luiz Adriano. Messi maakte er ooit vijf namens FC Barcelona tegen Bayer Leverkusen in 2012 (7-1) en Adriano deed hetzelfde voor Shakhtar Donetsk tegen Bate Borisov in 2014 (7-0).

Record Van Nistelrooij aan diggelen

Maar daar bleef het niet bij voor de nog maar 22-jarige aanvaller. Haaland schoot met zijn tweede doelpunt tegen Leipzig een record van Ruud van Nistelrooij aan diggelen. Het betekende zijn dertigste doelpunt in de Champions League, geen speler had daar ooit minder duels voor nodig.