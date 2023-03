Statenpeilingen: opmars BBB, VVD levert tijdens campagne juist iets in

Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen lijkt BBB stappen vooruit te hebben gezet, terwijl de VVD juist iets aan steun lijkt te hebben verloren. In het laatste landelijke gemiddelde van speciale peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research komt de partij van Caroline van der Plas op 15,2 procent van de stemmen uit en de VVD op 12,6 procent.

De BoerBurgerBeweging heeft daarmee de afgelopen maand duidelijk terrein gewonnen, afgezet tegen de 10,5 procent die politicoloog Tom Louwerse half februari uitrekende. Terwijl de VVD toen juist significant hoger uitkwam, op 15,5 procent.

BBB krijgt daarmee voor het eerst een hoger percentage dan de VVD bij het gemiddelde van de speciale peilingen, maar conclusies zijn daar volgens Louwerse niet uit te trekken. Het staat niet vast dat BBB als grootste partij uit de bus komt.

Louwerse blijft de peilingen een "momentopname" noemen, onder meer omdat veel kiezers nog twijfelen, zoals ook blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Ipsos/EenVandaag.

Geen meerderheid coalitie

Wie er de grootste fractie wordt in de Eerste Kamer is kortom niet te zeggen. Dat zou ook nog de combinatie kunnen zijn van de PvdA (volgens het laatste gemiddelde 7,6 procent) en GroenLinks (9.7 procent). Deze partijen doen weliswaar apart aan de verkiezingen mee, maar hebben aangekondigd één fractie te gaan vormen.

Volgens Louwerse is het "bijna ondenkbaar" dat de huidige coalitie morgen een meerderheid haalt in de senaat. Niet alleen de VVD van premier Rutte staat volgens het 'Statengemiddelde' in de min, dat geldt ook voor het CDA (5,6 procent landelijk), D66 (6,4 procent) en de ChristenUnie (3,3 procent).

Ook stevige entree JA21

Daardoor is het risico groot dat het nog moeilijker wordt voor het kabinet om meerderheden te krijgen voor zijn plannen in de Eerste Kamer, waar de coalitie nu ook al geen meerderheid heeft. Volgens het onderzoek van Ipsos/EenVandaag dreigt dat getalsmatig zelfs met medewerking van PvdA en GroenLinks niet te lukken.

Dat zou kunnen betekenen dat Rutte IV in bepaalde gevallen zal moeten uitwijken naar rechts, waar behalve BBB ook JA21 de Eerste Kamer stevig lijkt binnen te komen. De partij van Joost Eerdmans wordt gepeild op 5,1 procent en de PVV klimt naar 9,6 procent.