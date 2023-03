Beloning van 200.000 euro voor gouden tip die naar Bolle Jos leidt

Er ligt 200.000 euro klaar voor de gouden tipgever die kan vertellen waar Jos Leijdekkers uit Breda, beter bekend als Bolle Jos, zich momenteel bevindt. Dat schrijft Omroep Brabant.

Vorig jaar loofde de politie nog 75.000 euro uit, en daar komt nu dus 125.000 euro bij. Er wordt al geruime tijd gezocht naar de Brabander.

De 31-jarige Bredanaar wordt beschouwd als een van de zwaarste criminelen van Europa. Hij zou een grote rol spelen in de wereldwijde cocaïnehandel en bij het witwassen van de criminele opbrengsten die daarmee gepaard gaan. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Nima Jillal, die in 2019 verdween in Amsterdam.

Bolle Jos verblijft vermoedelijk al langere tijd in Turkije.