Mourinho grijpt in: lat in Skopje vijf centimeter te laag

In het topvoetbal draait het om details. Dat moet ook Tottenham Hotspur-trainer José Mourinho hebben gedacht donderdagavond vlak voor de uitwedstrijd tegen KF Shkëndija in de voorronde van de Europa League.

In Noord-Macedonië kwam Mourinho er namelijk achter dat de lat van het doel vijf centimeter te laag was. En dus werd vlak voor de aftrap het doel nog vervangen door de UEFA.

"Voor de wedstrijd was er een grappige situatie, omdat de keepers - Hugo Lloris en Joe Hart - me vertelden dat het doel te klein was. Ik ben zelf gaan kijken en natuurlijk was het doel te klein", verklaarde Mourinho na de 3-1-overwinning.