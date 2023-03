Toch 300 PSV-supporters welkom bij bekerwedstrijd tegen Spakenburg

"We zijn een amateurstadion en dat is niet gebouwd op gescheiden supportersstromen. Je moet ze op een bepaalde manier langs elkaar kunnen laten passeren. Dat is nog niet eenvoudig op de wijze waarop wij ons complex hebben liggen."

Sensationele zege

De amateurclub is de grote verrassing van dit bekerseizoen. In de kwartfinale schakelde Spakenburg eredivisionist FC Utrecht uit met een sensationele 4-1 overwinning. Eerder in het toernooi won de ploeg van coach Chris de Graaf al met 3-2 bij FC Groningen.

De andere halve finale tussen Feyenoord en Ajax staat een dag later op het programma. Bij dat duel zijn geen uitsupporters welkom, liet de Rotterdamse gemeente eerder weten.