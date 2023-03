Vier vragen (en antwoorden) over mogelijke strafhof-zaak tegen Russen

Een jaar geleden maakte openbaar aanklager Karim Khan bekend onderzoek te doen naar internationale misdrijven in Oekraïne. Waarover het strafhof zich zou buigen was niet direct duidelijk, maar de afgelopen maanden kwamen er signalen dat het onderzoek zich onder meer richtte op de deportatie van duizenden Oekraïense kinderen. "Kinderen kunnen niet behandeld worden als oorlogsbuit", zei Khan deze maand bij een bezoek aan Oekraïne.

Het Internationaal Strafhof (ICC) lijkt zich op te maken voor twee strafzaken tegen Russische verdachten. Volgens The New York Times en persbureau Reuters onderzoekt de in Den Haag gevestigde instantie de aanvallen op Oekraïense infrastructuur en de deportatie van kinderen die in Russische kampen worden heropgevoed.

Onafhankelijke onderzoekers stelden onlangs vast dat minstens 6000 kinderen zijn beland in heropvoedingskampen verspreid door Rusland. Hoeveel van die kinderen daar nog zitten, is niet duidelijk. "Het zou voor het eerst zijn dat het strafhof een zaak begint vanwege het kidnappen van kinderen", zegt Iva Vukusic van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar genocide en oorlogsmisdaden, en werkte eerder voor het Joegoslavië-tribunaal.

Als de openbaar aanklager vindt dat er genoeg bewijs is, dan wordt dit eerst voorgelegd aan rechters. Zij moeten dan overgaan tot arrestatiebevelen voor de verdachten, omdat het strafhof niet bij verstek een oordeel uitspreekt. De persoon moet wel belangrijk genoeg zijn - een zaak kost veel geld en is tijdrovend.

Het strafhof vervolgt personen die verdacht worden van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven of agressie. Het gaat vooral om mensen die een leidinggevende functie hadden, dus politieke leiders of commandanten. Sinds de oprichting in 2002 zijn er 43 arrestatiebevelen uitgevaardigd, slechts vijf daarvan leidden tot een veroordeling. Het betrof in 40 gevallen aanklachten over misdrijven tijdens conflicten in Afrika.

Wat gebeurt er verder om misdrijven in Oekraïne vast te leggen?

Oekraïne zegt al 70.000 oorlogsmisdrijven te hebben vastgelegd. Dat maakt de rol van het strafhof ook ingewikkelder, stelt Bouwknegt. "Het ICC is er voor wanneer landen zelf niets willen of kunnen doen. De rechter kan zeggen: waarom moeten we een arrestatiebevel uitvaardigen als Oekraïne er zelf al mee bezig is?" Dat het hof zich erover buigt, heeft ook te maken met de druk van een vijftigtal landen, waaronder Nederland. Die hebben aangedrongen op onderzoek.

Tegelijkertijd is het onduidelijk of het strafhof rechtsmacht heeft rond het vraagstuk over het misdrijf van agressie, oftewel dat Rusland Oekraïne zonder gegronde reden is binnengevallen. Dit komt doordat Rusland - en ook veel andere landen zoals de VS - geen lid zijn van het ICC. Daarom is er onder juristen veel discussie of er een apart tribunaal moet komen die deze rechtsmacht wel heeft, zegt Bouwknegt. Dat zou vanuit de VN moeten komen en dan naast het strafhof moeten bestaan. Zo'n tribunaal zou het mandaat kunnen krijgen om bij verstek mensen te veroordelen - wat het ICC nu niet kan.

Zo werd eerder het Joegoslaviëtribunaal opgericht. Dat boog zich onder meer over de massamoord in Srebrenica. Dit tribunaal kreeg een mandaat van de Veiligheidsraad van de VN. Dat is voor Oekraïne geen optie, omdat Rusland ook lid is van de Veiligheidsraad. Wel zou de Algemene Vergadering van de VN een tribunaal kunnen aanstellen, wat nog niet eerder is gebeurd. De vraag is hoeveel zo'n initiatief zonder steun van de Veiligheidsraad kan bereiken.