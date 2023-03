Kickbokser Overeem twaalf maanden geschorst door Glory wegens schenden dopingregels

Kickbokser Alistair Overeem zal een jaar niet de ring in mogen om te vechten. Kickboksbond Glory heeft de 42-jarige vechter twaalf maanden geschorst wegens het overtreden van de dopingregels.

Overeem testte in oktober vorig jaar na een gewonnen partij tegen Badr Hari in de Arnhemse Gelredome positief op een verboden, niet-prestatiebevorderend middel. In afwachting van de b-staal vreesde zijn management destijds niet voor een lange straf: "Het gaat niet om een prestatiebevorderend middel. Bovendien is er slechts een kleine hoeveelheid van het middel aangetroffen."

Ook verwijderd uit rankings

Maar nu kwam er toch slecht nieuws voor team-Overeem. "De schorsing betekent dat hij twaalf maanden niet kan vechten. Bovendien hebben we hem uit onze rankings verwijderd, omdat hij de anti-dopingregels heeft geschonden", zegt een woordvoerder van Glory tegen persbureau ANP.

De bond heeft geen mededelingen gedaan over welk middel de bond bij Overeem aantrof.

Overeem vierde in oktober zijn rentree als kickbokser, na jarenlang te hebben gevochten in Japan bij de K1 en in de VS bij de UFC. Meteen na zijn overwinning op Hari daagde hij wereldkampioen Rico Verhoeven uit. Maar een gevecht tussen de twee Glory-vechters zal er dit jaar sowieso niet komen.

"Glory had al eerder aangegeven dat Alistair niet de eerste gegadigde zou zijn. Alistair had bovendien nog een MMA-commitment. Zijn beurt komt nog wel", verklaarde het management van Overeem eind vorig jaar. Overeem moet nu nog zeker een jaar wachten op zijn beurt.