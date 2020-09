Verstappen: 'Honda weet zelf ook wel dat drie keer uitvallen niet geweldig is'

Na de dubbele domper in Italië aast Max Verstappen op eerherstel in Rusland. In Monza en Mugello liet Verstappens Honda-krachtbron het afweten. Nul WK-punten in twee grand prixs op rij door technische malheur dreigden te leiden tot de eerste echte barst in de relatie Red Bull-Honda, maar de Japanners hebben beterschap beloofd.

Verstappen weet dat hij in Sotsji, waar de tiende grand prix van het seizoen plaatsvindt, opnieuw is veroordeeld tot de bijrol die hem inmiddels als een jas past: 'best of the rest'. Het kampioenschap is alleen in theorie nog niet beslist. Mercedes en titelverdediger Lewis Hamilton hebben zoals gebruikelijk een gapend gat geslagen en op de olympisch getinte baan is de renstal zelfs ongeslagen.

'Ik verwacht geen wonder'

Verstappen is realistisch over zijn kansen. "We hebben hier nog nooit een geweldig weekend gehad. Het circuit is met al die rechte stukken niet top voor ons. Ik verwacht geen wonder. Normaal gesproken is derde het hoogst haalbare. Het podium is mijn doel, maar ik denk dat McLaren, Renault en Racing Point hier close zullen zijn."