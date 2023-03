Jeroen Rietbergen geschokt dat hij wordt vervolgd voor verkrachting

Jeroen Rietbergen is geschokt over het besluit van het Openbaar Ministerie om hem te vervolgen voor zijn gedrag bij The Voice of Holland. De gewezen partner van Linda de Mol wordt ervan beschuldigd dat hij in 2018 een kandidaat bij de talentenjacht heeft verkracht.

Rietbergen ontkent dat. Volgens de bandleider van de show heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten zoals dwang, aanranding of verkrachting. Hij vindt het besluit van het OM onbegrijpelijk en "een heel zware klap".

Volgens de advocaat van Rietbergen blijkt uit de aangifte en het verhoor van de Voice-kandidaat dat in het contact met Rietbergen geen sprake is geweest van enige dwang.

"Op geen enkel moment heeft aangeefster verklaard dat zij door Rietbergen ergens toe is gedwongen, sterker, aangeefster geeft onmiskenbaar aan dat er van dwang geen sprake is geweest", meldt advocaat Plasman in een schriftelijke verklaring. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het OM uit de verklaringen van de vrouw afleidt dat er wel sprake is geweest van dwang.

Begin 2022 werd Rietbergen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nadat hij dat had toegegeven, vertrok hij als bandleider bij The Voice.

Ali B

Ook Ali B wordt vervolgd, naar aanleiding van drie aangiftes van verkrachting en aanranding in 2014 en 2018. Bij een van die zaken is er een link met The Voice. Een vierde aangifte is geseponeerd.

In een reactie zegt de rapper dat hij blij is dat een van de zaken is geseponeerd. Verder zegt hij verbaasd te zijn dat hij in de andere zaken wel wordt vervolgd. De zanger laat weten in gesprek te zijn met de vrouwen die aangifte hebben gedaan.

Marco Borsato

Ook naar Marco Borsato werd een onderzoek gedaan, maar zijn zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs dat de aangifte ondersteunt. Tegen Marco Borsato is ook nog aangifte gedaan van een zaak die geen verband houdt met The Voice of Holland. Daar loopt een apart onderzoek naar, waarvan de uitkomst nog niet bekend is.

Marco Borsato laat via zijn advocaat Knoops weten blij te zijn dat hij niet wordt vervolgd. Hij wil er verder niets over zeggen.