Marokko wil samen met Spanje en Portugal WK 2030 organiseren

Marokko heeft zich kandidaat gesteld om samen met Spanje en Portugal het wereldkampioenschap voetbal in 2030 te organiseren. Dat heeft de Marokkaanse minister van sport Chakib Benmousa op gezag van Koning Mohammed VI gemeld in een speech op een bijeenkomst van de Afrikaanse voetbalfederatie (CAF) in Kigali.

Volgend jaar wordt duidelijk welke landen het WK mogen organiseren. Eerder werd al bekend dat het kwartet Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili ook kandidaat is.

Marokko diende voor het WK in 2026 ook al een bid in bij de FIFA, maar de wereldvoetbalbond koos voor Canada, Mexico en Verenigde Staten. Dat toernooi wordt flink uitgebreid en telt een recordaantal van 104 wedstrijden.

Marokko haalde op het afgelopen WK in Qatar de halve finale, die uiteindelijk verloren ging tegen Frankrijk. Dat deed het land met onder andere oud-eredivisiespelers Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui.