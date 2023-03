Zeilschip uit Harlingen, waarop meisje overleed, had niet mogen uitvaren

Het zeilschip Risico uit Harlingen had vorige zomer niet mogen uitvaren op de dag dat een twaalfjarige scholier daarop om het leven kwam. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De papieren voor het mast- en tuigwerk van het schip waren verlopen.

De schipper beschikte niet over een geldig Bewijs van Tuigage. Dit certificaat garandeert dat onder andere de masten, de giek en ander rondhout in orde zijn. Het bewijs was zes weken eerder al verstreken. Dit blijkt uit informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), in handen van de krant na een Wob-verzoek.

Houtrot was de oorzaak van de giekbreuk op het schip, maakte de Onderzoeksraad voor Veiligheid eerder al bekend. Op 31 augustus werd de twaalfjarige scholier Tara uit Den Haag door de gebroken giek getroffen en kwam daardoor om het leven. Tara en haar klas waren op de historische klipper op zeilkamp op de Waddenzee.

Eerdere ongelukken

In 2016 kwamen drie mensen om het leven bij een ongeluk op het historische zeilschip Amicitia in Harlingen. Vorig jaar overleed een man na een ongeluk op het charterschip Wilhelmina, dat ook Harlingen als thuishaven heeft.