Verminderen steekpartijen jongeren lijkt nog ver weg: 'Geen snelle oplossing'

De messen worden getoond op de dag dat het NFI bekendmaakte dat het een messendatabank is begonnen om steekpartijen onder jongeren beter te kunnen onderzoeken. "We zien helaas dat jongeren die messen bij zich dragen steeds jonger worden", stelt de agent. "En dat zijn ook steeds vaker jongeren die niet bij een rivaliserende groep betrokken zijn, maar daar wel contacten mee hebben".

"Die is nergens anders voor bedoeld dan het zo veel mogelijk schade aanrichten aan een menselijk lichaam", stelt de agent, die jeugdgroepen in de gaten houdt. Het mes wordt volgens hem "veel aangetroffen bij jongeren tussen de 12 en 17 jaar".

Het aantal steekpartijen door jongeren is de laatste jaren flink toegenomen, zegt de politie. Vanuit meerdere hoeken wordt geprobeerd hier iets aan te doen, maar tot het gewenste resultaat leidt dit nog niet. "Een snelle oplossing is er niet."

Het NFI legt een messen-database aan om steekpartijen te onderzoeken. Aanleiding is het toegenomen messengeweld. De politie laat zien wat voor messen er zoal in beslag worden genomen. Het gaat het zeker niet alleen om keukenmessen. - NOS

"Het lastige is dat we eigenlijk nog maar beperkt zicht hebben op waarom jongeren de messen dragen", zegt Van den Broek. "Om op dit probleem in te spelen moet je hun beweegredenen kennen en weten wie deze jongeren zijn. Daar krijgen we nu pas voorzichtig inzicht in."

Die conclusie komt ook naar voren uit een evaluatie van het Actieplan Wapens en Jongeren dat door onder meer het Openbaar Ministerie en het ministerie van Onderwijs in 2020 werd opgesteld. In de evaluatie, die begin maart uitkwam, staat onder meer dat "onvoldoende duidelijk was wie de doelgroep was van het actieplan en hoe deze groep te bereiken".

En dat het gestelde doel om in deelnemende gemeenten een daling van 25 procent te bewerkstelligen "nog ver weg lijkt".