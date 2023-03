VS: drone in zee na botsing met Russisch vliegtuig, Russen ontkennen

Een Amerikaanse drone is in de Zwarte Zee gestort nadat hij door een Russisch gevechtsvliegtuig was geraakt. De Amerikaanse legerleiding spreekt van onveilig en onprofessioneel gedrag door de Russen.

De Russen ontkennen dat er een botsing was, en zeggen dat de drone neerstortte door scherp manoeuvreren. Het ministerie van Defensie zegt dat het incident gebeurde "vlak bij de Russische grens".

Volgens de Amerikanen vloog de MQ9-drone boven internationale wateren toen hij werd onderschept door twee Russische Su-27 gevechtsvliegtuigen. Een van de Russische toestellen zou de propeller van de Reaper-drone hebben geraakt, waarna de Amerikanen het toestel in zee lieten storten. Volgens het Pentagon heeft het Russische toestel waarschijnlijk ook schade.

Vlak voor de botsing dumpten de Su-27's een aantal keer brandstof en vlogen ze op een roekeloze manier vlak voor de drone, zegt de VS.

'Gevaarlijk'

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat dit soort onderscheppingen vaker voorkomen, maar noemt het neerstorten van een drone uniek. Hij zegt dat president Biden op de hoogte is van het incident en er contact over onderhoudt met Moskou.

Volgens het Amerikaanse leger is sprake van "een patroon van gevaarlijke acties van Russische piloten tijdens interactie met vliegtuigen van de VS en bondgenoten boven het internationale luchtruim". De woordvoerder noemt dit gevaarlijk omdat het kan leiden tot "misrekening en onbedoelde escalatie".

NAVO-diplomaten in Brussel hebben het incident bevestigd, maar verwachten niet dat dit leidt tot een verdere confrontatie.