Nederlander (28) om het leven gekomen door lawine in Zwitserland

In Zwitserland is een 28-jarige Nederlander om het leven gekomen tijdens het skiën. In de buurt van Nendaz, in het zuiden van Zwitserland, werd de man met twee vrienden gistermiddag buiten de piste verrast door een lawine.

Volgens de Zwitserse politie werd het slachtoffer onder de sneeuw vandaan gehaald door de twee vrienden. Hulpdiensten hebben de Nederlander ter plaatse gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

In het gebied waarschuwden de Zwitserse autoriteiten al langer voor lawinegevaar buiten de piste. Het Openbaar Ministerie van het land is een onderzoek gestart naar het incident.