Bruins Slot: teleurstellend dat morgen in streekvervoer wordt gestaakt

Minister Bruins Slot roept de bonden in het streekvervoer op de stakingen zo in te richten dat mensen naar het stembureau kunnen gaan. Vandaag werd bekend dat FNV en CNV hun stakingen tot en met volgende week willen opschorten. Maar die opschorting moet pas donderdag ingaan. Dat betekent dus dat er ook actie wordt gevoerd op de dag van de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen.

De minister benadrukt dat het stakingsrecht een grondrecht is, maar ze vindt het "echt vervelend en teleurstellend" dat op de dag van de verkiezingen wordt gestaakt. Ze wijst erop dat mensen met een beperking afhankelijk kunnen zijn van het streekvervoer om het stembureau te bereiken. "En in een democratie is het uitbrengen van je stem ontzettend belangrijk."

Publieksvriendelijk

Ze hoopt daarom dat de bonden "publieksvriendelijk staken" en mensen die afhankelijk zijn van het streekvervoer naar het stembureau willen brengen. Bruins Slot roept ook mensen in de samenleving op om te assisteren met vervoer. En ze voegt eraan toe dat er ook gemeenten zijn die taxi's inzetten.

In het streekvervoer zijn al wekenlang stakingen aan de gang, waardoor er veel minder bussen, treinen en trams rijden. Het is de bedoeling dat bonden en werkgevers onder leiding van bemiddelaars proberen de besprekingen over een nieuwe cao vlot te trekken.

Vorige week riep ook staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur de bonden op rekening te houden met de verkiezingen.