Biodiversiteit hoger op de agenda in financiële sector

Een deel van de financiële sector gaat zich meer inzetten voor biodiversiteit. 26 financiële instellingen, waaronder 11 Nederlandse, zeggen dat vandaag toe op een congres over het verlies aan natuur. Samen beheren de instellingen meer dan 3000 miljard euro.

Onder meer ASN, Rabobank, Aegon, Robeco en ASR beloven zelf een bijdrage te leveren via hun kredietverlening en investeringen. Daarnaast roepen ze regeringsleiders op om natuurverlies tegen te gaan. Het is de eerste keer dat op deze manier een oproep wordt gedaan voor biodiversiteit.

De instellingen willen eerst de omvang van het probleem en de gevolgen van maatregelen in kaart brengen. Bedrijven met te weinig oog voor biodiversiteit worden daarop aangesproken. Uiterlijk in 2024 moet dit geregeld zijn.

"Dit gaat verder dan een algemene intentieverklaring met de mededeling 'U hoort nog van ons'", zegt Roel Nozeman, senior adviseur biodiversiteit bij ASN Bank in Trouw. "2024 klinkt misschien ver weg, maar de meeste instellingen moeten nog helemaal beginnen. Biodiversiteit is een nieuw onderwerp in de financiële sector."

"Blijvend verlies van biodiversiteit vormt een van de grootste systeemrisico's voor het leven op de planeet", zegt Aegon. De verzekeraar belooft bedrijven waar het in belegt aan te spreken op hun invloed op natuur en milieu.

Op langere termijn wordt het voor bedrijven die natuurverlies veroorzaken lastiger, of zelfs niet meer mogelijk, om financiering te krijgen. De deelnemers roepen andere financiële instellingen op zich bij hen aan te sluiten.

Ook eigenbelang

Nederlandse financiële instellingen hebben voor 510 miljard euro aan financieringen uitstaan, die mogelijk risico lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies, schreven De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in juni.

Als voorbeeld wordt de bestuiving van voedselgewassen genoemd. Wanneer bijen verdwijnen, kunnen problemen ontstaan in de landbouw.

Maar ook overheidsbeleid dat verandert kan bedrijven waar geld aan is uitgeleend in de problemen brengen, waarschuwden DNB en het PBL. Als voorbeeld daarvan wordt de stikstofcrisis genoemd.