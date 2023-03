Dertig tips over dode baby die in de Lek werd gevonden

De politie heeft dertig tips binnengekregen over de dode baby die begin deze maand in de Lek bij Lekkerkerk werd gevonden. Dat heeft nog echter nog niet geleid naar de ouders van het kindje.

Het meisje werd op 3 maart gevonden en lag mogelijk al weken in het water, meldt Omroep West. Ze werd aangetroffen in een plastic zak langs de dijk tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Uit onderzoek blijkt dat ze is geboren na een voldragen zwangerschap.

De politie onderzoekt niet alleen wie de ouders zijn, maar ook waar het meisje in het water is achtergelaten. Dat hoeft niet in de buurt van Lekkerkerk te zijn: ze kan ook vanaf een andere plek met de stroming van de rivier zijn meegedreven.