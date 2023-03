Moederbedrijf Facebook ontslaat nog eens 10.000 medewerkers

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, gaat nog eens 10.000 mensen ontslaan. Ook worden 5.000 openstaande functies niet ingevuld, meldt topman Mark Zuckerberg vandaag.

"Het betekent afscheid nemen van getalenteerde en gepassioneerde collega's die deel uitmaakten van ons succes. Ze hebben zich gewijd aan onze missie en ik ben persoonlijk dankbaar voor al hun inspanningen", aldus Zuckerberg.

Meta had eind vorig jaar al aangekondigd meer dan 11.000 banen te schrappen. Meta is hard geraakt door de teruglopende advertentie-inkomsten en ook de snelle opkomst van TikTok leidt tot onrust. De app van Chinese makelij wordt gezien als de grootste bedreiging voor de advertentiemachine van het bedrijf.

"Jaar van de efficiëntie"

Vorige maand bleek dat Meta in het vierde kwartaal een winst van 4,7 miljard dollar geboekt had. Dat was 55 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar beter dan de prestaties in het derde kwartaal, toen een winst werd geboekt van 4,4 miljard dollar, de laagste sinds 2017.

De omzet is in 2022 met 1 procent gekrompen ten opzichte van 2021, de eerste jaarlijkse daling in de geschiedenis van het bedrijf. Zuckerberg had 2023 al omgedoopt tot "het jaar van de efficiëntie", waarin Meta zich de komende periode zal focussen op kostenbesparingen.