Nederland belooft Oekraïne mijnenjagers, droneradars en brugslagvaartuig

Nederland geeft Oekraïne vanaf 2025 twee mijnenjagers, schepen die zeemijnen kunnen opsporen en onschadelijk maken. Daarnaast gaat Nederland het land voorzien van droneradars en brugslagvaartuig. Dat heeft minister van Defensie Ollongren gezegd tijdens een bezoek aan de Oekraïense havenstad Odesa.

De mijnenjagers moeten helpen de scheepvaartroute vanuit Odesa over de Zwarte Zee veilig te maken. Die route is belangrijk voor onder meer de graanschepen die Oekraïens graan naar internationale afnemers brengen.

2025

In de tweede helft van dit jaar gaat Nederland in samenwerking met België en mogelijk nog anderen landen de bemanning in Oekraïne opleiden om de schepen te gebruiken.

Naar verwachting worden de twee schepen vanaf 2025 aan Oekraïne geleverd omdat eerst de Nederlandse zeemacht nog op vervangende schepen moet wachten.

"Als ze (de twee mijnenjagers, red.) bij ons uit de vaart zijn gehaald, zorgen wij dat ze zo snel mogelijk aan Oekraïne worden overgedragen en dat zal 2025 zijn", licht Ollongren het besluit toe.

'Ontmijnen Zwarte Zee cruciaal'

De minister begrijpt dat dat nog even duurt, maar zegt daarom nu alvast te starten met het trainen van personeel. Daarnaast denkt Oekraïne volgens Ollongren goed na over de toekomst.

"Ik heb met Oekraïne gesproken over de situatie aldaar en er liggen erg veel mijnen. Ze weten dat ze deze mijnenjagers nodig hebben", zegt de minister.

"Ze denken ook goed na over de opbouw van het land na de oorlog. Het ontmijnen van de Zwarte Zee wordt daarin cruciaal."