Vindicat bedreigd na ganzenincident, studenten elders ondergebracht

Vindicat veroordeelde het incident en liet weten dat het niet vanuit de vereniging was gebeurd. De Vindicat-leden die in het huis woonden, werden door de studentenvereniging geschorst. De dieren zijn bij een pand van de dierenambulance een paar dagen aangesterkt en zijn inmiddels elders ondergebracht.

Zoetmulder geeft aan dat het bestuur naar aanleiding van het ganzenincident maatregelen heeft getroffen. Zo zijn de bewoners van het huis voor een jaar geschorst en kunnen de leden niet meer in groepsverband meedoen aan verenigingsactiviteiten. Tegen de leden loopt een intern onderzoek. De betrokken studenten hangt ook een individuele schorsing boven het hoofd.

De rector spreekt van een 'wake-up call'. "Wij nemen dit incident uiterst serieus. We gaan het er zeker nog over hebben en proberen in de toekomst hier meer op toe te zien."

Waarom de ganzen in de woning verbleven blijft onduidelijk. Volgens Zoetmulder heeft het in ieder geval niks met een ontgroeningritueel of iets dergelijks te maken. "Daarvoor hebben wij strenge regels opgesteld en dieren mogen daar absoluut geen rol in spelen", zegt hij.

Meerdere aangiftes

Het incident heeft er al toe geleid dat de Groningse dierenambulance aangifte doet tegen de betrokken Vindicat-leden. Ook Stichting Ganzenbescherming Nederland laat aan RTV Noord weten aangifte te gaan doen.

"Ze hebben de ganzen de nodige zorg onthouden en onnodig leed berokkend. Volgens de Wet dieren is dit strafbaar. Daarom wil ik dat de rechter zich hierover buigt", zegt een woordvoerder.

Ook bij de gemeente heerst verontwaardiging over het ganzenincident, maar van ingrijpen door het stadhuis is in dit geval geen sprake. "Uiteraard keuren wij ook dit soort acties af", meldt een woordvoerder van Schuiling desgevraagd. "Het is daarom ook goed dat Vindicat direct heeft opgetreden richting deze leden. Zij hebben ons daar ook actief over geïnformeerd. Er heeft intensief overleg plaatsgevonden omdat dit gedrag natuurlijk onacceptabel is."