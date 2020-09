Yvonne van Gennip - ANP

Volleybalcoach Toon Gerbrands bij PSV en honkballer Robert Eenhoorn bij AZ. Bestuursfuncties in de voetbalwereld worden al lang niet meer alleen door oud-voetballers bekleed. De nieuwe voorzitter van de Telstar Vrouwen komt uit het schaatsen: Yvonne van Gennip. Inderdaad, dé schaatskoningin van Calgary. In 1988 haalde ze daar drie keer olympisch goud. Ook daarna bleef Van Gennip actief op het ijs, als teammanager van de Nederlandse selectie. Nu treedt ze dus toe tot de voetballerij. "Ik was zelf ook wel een beetje verbaasd, hoor", reageert ze in alle eerlijkheid bij Langs de Lijn En Omstreken. "Ik denk dat een aantal oud-voetbalsters druk waren met andere zaken."

Ondanks de verbazing was Van Gennip direct enthousiast. "Ik vind het leuk om talentvolle sporters verder te helpen, dan maakt het eigenlijk niet uit welke tak van sport dat is. Ik heb zelf ook een talentenfonds, dus ik vind het belangrijk dat zij een steuntje in de rug krijgen." De oud-schaatsster noemt zichzelf geen voetbalkenner. "Maar ik vind het spelletje leuk. Ik denk dat als ik nu zelf jong was, ik misschien wel was gaan voetballen. Zeker als je ziet hoe populair het nu is." "Maar als voorzitter maakt het in feite niet uit of je verstand van een sport hebt. We moeten met elkaar zorgen dat de meiden maximaal gefaciliteerd worden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en straks gaan schitteren."

Yvonne van Gennip met haar gouden plakken van 1988 - AFP

Van 2011 tot 2017 speelde Telstar, met onder anderen Stefanie van der Gragt, Desiree van Lunteren en Loes Geurts, in de eredivisie voor vrouwen. De stichting Vrouwenvoetbal Noord-Holland (VVNH), waarmee Telstar in die jaren een samenwerkingsverband had, ging daarna over in VV Alkmaar dat nog altijd op het hoogste niveau speelt. De Telstar Vrouwen verdwenen even van de radar, maar keerde dit jaar terug in de landelijke beloftencompetitie. Het grote doel? De eredivisie halen. "Er is een samenwerkingsverband met 25 regionale clubs, er is een academie opgezet, er is nu een belofteteam en het is de bedoeling dat er een eredivisieteam komt."

Jill Roord (namens FC Twente) en Babiche Roof (Telstar) bij de presentatie van het eredivisieseizoen 2016/17 - Pro Shots

Al is dat laatste nu nog een stap te ver, vertelt Van Gennip. "Er komt namelijk behoorlijk veel geld bij kijken. Maar dat is ook een taak voor me: geld binnenhalen, zodat we betaald voetbal kunnen gaan spelen." Haarlem en Telstar, water en vuur Van Gennip werd 56 jaar geleden geboren in Haarlem, waar tot 2010 HFC Haarlem bestond, op zo'n zes kilometer van het stadion van Telstar in IJmuiden. De twee clubs waren jarenlang aartsrivalen. En nog altijd is de animositeit voelbaar. Dat merkte ook Van Gennip. "Ik had mijn aanstelling in vertrouwen al tegen een paar Haarlemmers verteld. Zij waren niet meteen enthousiast, haha. Het is oud zeer, want dat is al zo lang geleden."

Quote Dat denk ik niet. Maar dat maakt ook helemaal niet uit, joh. Yvonne van Gennip op de vraag of de speelsters weten wat ze gewonnen heeft