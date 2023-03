Drinkwaterbedrijf stopt met gebruik water uit Maas vanwege vervuiling

Drinkwaterbedrijf Dunea gebruikt voorlopig geen water uit de Maas meer. Dat besluit is afgelopen weekend genomen omdat in het water van de rivier een "vervuilingspiek" van een bestrijdingsmiddel is aangetroffen.

Volgens het waterbedrijf, dat in het westen van Zuid-Holland actief is, komen de meer dan een miljoen klanten niet zonder water te zitten. Voor het drinkwater is Dunea overgeschakeld op water uit de Lek.

De aanleiding is een meting in Limburg, dicht bij de grens met België. Daar werd het onkruidbestrijdingsmiddel tebutylazine in het water aangetroffen. Die stof wordt gebruikt in de maïsteelt en is schadelijk voor bijvoorbeeld vissen en waterplanten.

Volgens Dunea is de opnamestop een voorzorgsmaatregel. "De stof lost niet goed op in water en zou nog in de rivier aanwezig kunnen zijn bij het innamepunt van Dunea." Een woordvoerder zegt tegen Omroep West dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken.