Griekse archeologen staken na aanval op collega

Staatsarcheologen in Griekenland legden vandaag hun werk neer als reactie op de gewelddadige aanval op een collega-archeoloog.

Vorige week werd archeoloog Manolis Psarros om nog onbekende reden door twee mannen aangevallen op het eiland Mykonos. Nadat de mannen het slachtoffer hadden geslagen, lieten ze hem bewusteloos op straat achter. Later werd de 53-jarige archeoloog naar het ziekenhuis vervoerd. De vereniging van Archeologen sprak van een "maffia-achtige aanval".

Volgens Constantinos Koukas, de burgemeester van Mykonos, is het incident een "criminele en brutale aanval die ons allemaal geschokt heeft". Archeologen in dienst van het Ministerie van Cultuur hielden daarom een werkonderbreking van vijf uur. Ze werden daarbij gesteund door medewerkers van het ministerie in Athene en leden van de Nationale Vereniging van Archeologische Conservatoren.

Druk van commerciële partijen

Hoewel onduidelijk is waarom Psarros werd aangevallen, zien Griekse archeologen het incident als een gevolg van de druk die door commerciële partijen wordt uitgeoefend om het toerisme in Griekenland uit te breiden. Mykonos is een van de populairste vakantiebestemmingen van Griekenland en toerisme is daarmee de belangrijkste inkomstenbron van het eiland.

Lokale archeologische diensten zijn belast met de bescherming van het antieke erfgoed en hebben daardoor veel invloed op de uitgifte van bouwvergunningen. In het uiterste geval kunnen ze het verlenen van een vergunning met een veto dwarsbomen.