Ali B en Jeroen Rietbergen vervolgd voor misstanden The Voice, Marco Borsato niet

Het Openbaar Ministerie gaat Ali B en Jeroen Rietbergen vervolgen voor seksueel misbruik bij het tv-programma The Voice of Holland. Marco Borsato wordt niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs, zo heeft Openbaar Ministerie Midden-Nederland bekendgemaakt.

Ali B wordt vervolgd voor zedenfeiten uit 2014 en 2018 met drie meerderjarige vrouwen. Bij een van die verdenkingen is er een link met The Voice, bij de andere niet. Een vierde aangifte tegen Ali B is geseponeerd, omdat niet vast is komen te staan dat het om een strafbaar feit gaat.

Jeroen Rietbergen wordt verdacht van een zedenfeit dat in februari 2018 heeft plaatsgevonden rond de opnamestudio's waar The Voice of Holland werd opgenomen. Details daarover meldt het OM niet.

In het onderzoek naar Marco Borsato zijn geen bewijzen gevonden die de aangiften tegen hem ondersteunen. Daarom kan de zaak volgens het OM niet worden bewezen en is besloten tot seponeren. Tegen Marco Borsato is ook nog aangifte gedaan van een zaak die geen verband houdt met The Voice of Holland. Daar loopt een apart onderzoek naar, waarvan de uitkomst nog niet bekend is.

BOOS

Aanleiding voor het onderzoek van justitie naar TVOH was een uitzending van BOOS, het YouTube-programma van presentator Tim Hofman, januari vorig jaar. Tientallen vrouwen zouden achter de schermen zijn lastiggevallen door coaches Ali B en Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen, de toenmalige partner van Linda de Mol.

Bij Ali B ging het bij de beschuldigingen onder meer om verkrachting en aanranding, bij Marco Borsato om betasting. ook van minderjarige meisjes, en bij Jeroen Rietbergen om betasting en het versturen van dickpics.

Regisseur

Het Openbaar Ministerie riep naar aanleiding van de uitzending slachtoffers op zich te melden en aangifte te doen. Het leidde tot aangiften tegen vier verschillende medewerkers. Eind april vorig jaar begonnen de onderzoeken, die nu dus zijn afgerond.

Het onderzoek naar de vierde medewerker werd door het OM al eerder afgerond. Dat betrof een regisseur die ervan werd beschuldigd dat hij vrouwen onzedelijk had betast en op de mond gezoend. Het OM besloot in november vorig jaar de regisseur niet te vervolgen omdat er geen bewijs was dat de aangiften ondersteunde.