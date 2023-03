Omgevingswet gaat na moeizaam proces op 1 januari in

De Omgevingswet krijgt groen licht van de Eerste Kamer en kan per 1 januari 2024 in werking treden. In de Eerste Kamer was discussie ontstaan over de invoering omdat de digitale toepassingen en de software die gemeenten moeten gebruiken nog voor te veel problemen zorgden.

Het kabinet stelde de invoering daarom verschillende keren uit. Provincies, gemeenten en waterschappen, die met het stelsel moeten werken, vinden de invoering per 1 januari volgend jaar verantwoord.

De wet moet het voor burgers en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen voor nieuwe woningen, wegen en fietspaden en andere ruimtelijke ordeningsprojecten. In de wet worden daarvoor allerlei bestaande wetten, ook over milieu, water en natuur, samengevoegd en beter op elkaar afgestemd.