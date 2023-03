Vrijspraak voor alle negen Eindhovense terreurverdachten

De rechtbank op Schiphol heeft negen mannen vrijgesproken die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het Openbaar Ministerie had tegen twee van de negen verdachten een celstraf geëist van respectievelijk drie en vier jaar, maar daar ging de rechter niet in mee.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat strafbare feiten zijn gepleegd.

De negen mannen, tussen de 18 en 32 jaar oud, werden in september 2021 aangehouden. Ze hadden elkaar in een garagebox in Eindhoven ontmoet, waar ze tijdens de coronalockdown samen sportten. Volgens justitie trainden ze daar ook voor een terroristische aanslag.

'Dreiging afgewend'

Hoewel de mannen geen vergevorderde plannen zouden hebben gehad voor zo'n aanslag en ze ook geen wapens hadden, betekende hun arrestatie wel dat een terroristische dreiging was afgewend, zei justitie eerder in de rechtbank. Volgens het OM spraken de mannen onderling onder meer over het vermoorden van Mark Rutte en Geert Wilders.

De twee verdachten tegen wie het OM een gevangenisstraf had geëist, zouden regelmatig naar jihadistische video's hebben gekeken en een schiettraining hebben gevolgd in Bulgarije. De overige zeven werden door justitie gezien als 'meelopers'. Voor hen had justitie om vrijspraak gevraagd, wat de rechtbank vandaag dus heeft ingewilligd.

De advocaten van de verdachten voerden eerder al aan dat hun cliënten niet van plan waren om echt een aanslag te plegen. Volgens hen was slechts sprake van foute grappen.

De rechtbank stelt vandaag in het vonnis dat de uitlatingen en het gedrag van de verdachten weliswaar niet "binnen de grenzen van (desnoods foute) humor" vallen, maar dat niet bewezen is dat er strafbare feiten zijn gepleegd. "De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de verdachte - kort gezegd - de intentie had om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of daarvoor in training is geweest."