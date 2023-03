Voor het eerst veroordeling voor stiekem afdoen condoom tijdens seks

De rechtbank in Dordrecht heeft een 28-jarige Rotterdammer die tijdens de seks stiekem zijn condoom afdeed veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De man werd vrijgesproken van verkrachting, maar volgens de rechtbank heeft hij zich wel schuldig gemaakt aan dwang. Het slachtoffer werd namelijk gedwongen zich te laten penetreren zonder voorbehoedsmiddel.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse rechtbank oordeelde over dit zogenoemde stealthing. Er staat niets over in de wet, dus stealthing zelf is niet strafbaar. In andere landen, zoals Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland is dit wel het geval.

Tijdens de behandeling van de zaak ontkende de man dat hij zonder instemming geen condoom droeg, maar hij stuurde na afloop wel het bericht: "Okay, I thought you felt it. You will be fine", naar de vrouw.

De rechtbank oordeelt dat de man misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat zijn bedpartner in hem had gesteld. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat zij een soa kon oplopen of ongewenst zwanger zou kunnen worden.

Tweede zaak

De zaak speelde gelijktijdig met een soortgelijke zaak van een 26-jarige man. Hij gaf toe zonder condoom anale seks met de vrouw te hebben gehad op een tweede date.

Hij stelde het condoom "in the heat of the moment" te zijn vergeten en wel de intentie te hebben gehad om een condoom te gebruiken, zoals hij eerder op de avond ook had gedaan. Volgens het OM was er sprake van opzet, maar de rechter zag dat anders en sprak de man vandaag vrij.

Het OM eiste in de zaken eerder celstraffen van twaalf maanden, waarvan een deel voorwaardelijk.

'Erkenning en een waarschuwing'

Sara Dekker-Alaoui, oprichter van The Safe Space Club die hulp biedt aan slachtoffers van seksueel geweld, is blij met de uitspraak. "Het is erkenning voor in ieder geval een van de slachtoffers."

Over de hoogte van de straf valt nog te twisten, zegt Dekker-Alaoui. "Maar dit laat zien aan daders en slachtoffers dat het serieus wordt genomen en dat het strafbaar is."

De oprichter noemt het historisch dat er straf is uitgesproken. "Vóór de rechtszaak kon je hier mee wegkomen, maar dit is een waarschuwing dat dat niet zomaar meer kan."