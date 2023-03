Ook tweede woning Dutroux gesloopt: 'Einde van droevig hoofdstuk'

In de Belgische plaats Sars-la-Buissière in de Waalse provincie Henegouwen is begonnen met de sloop van de woning van seriemoordenaar en kinderverkrachter Marc Dutroux. Dat gebeurt ruim 26 jaar na de ontdekking van de lichamen van twee van zijn slachtoffers, Julie en Mélissa, in de tuin.

De sloop gebeurt in overleg met de families van de twee meisjes, zegt burgemeester Bauduin van de gemeente tegen de Waalse omroep RTBF. "We gaan dit gebied de rust geven die het verdient. Het is het einde van een droevig en zwaar hoofdstuk in onze regio."

De families van Julie en Mélissa hebben duidelijk gemaakt geen gedenkteken voor de meisjes te willen op die plek. In plaats daarvan wordt er een grasveld aangelegd. Een andere woning van Dutroux in Marcinelle, bij Charleroi, werd vorig jaar al afgebroken. Daar komt een gedenktuin voor de slachtoffers.

Belgisch trauma

Marc Dutroux werd in 2004 in België veroordeeld tot levenslang voor meervoudige ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Hij ontvoerde in de jaren 90 zes jonge meisjes en verstopte ze in een speciaal gebouwde kelder onder zijn huis. Hij verkrachtte ze en vermoordde er vier: Julie, Mélissa, An en Eefje. Sabine en Laetitia werden op tijd door de politie gevonden.

De zaak-Dutroux is een van de grootste trauma's van België. Bekijk hier naar een overzicht van de zaak: