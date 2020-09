Wekdienst 25/9: Presentatie nieuwe bondscoach • 40e editie Nederlands Film Festival

Goedemorgen! Vandaag wordt Frank de Boer gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje, zijn er klimaatacties in Amsterdam en gaat de veertigste editie van het Nederlands Film Festival van start.

Terwijl het langs de Belgische kust stormt, waait het hier alleen in Zeeland stevig. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. De zon schijnt het meest in het noorden, terwijl in het zuiden en langs de westkust vaker regen valt. Het wordt ongeveer 15 graden.