Vijfjarige jacht op ongrijpbare vos 'Rambo' eindelijk voorbij

Dat project is nodig omdat grote delen van de inheemse Australische flora en fauna sinds de achttiende eeuw ernstig worden bedreigd of zijn uitgestorven. Onder andere vossen en huiskatten vormden een groot probleem voor Australische diersoorten.

Jarenlang terroriseerde de vos Pilliga National Park, een natuurreservaat van de Australische natuurbeschermingsorganisatie AWC. Die was daar begonnen met een speciaal project ter bescherming van bedreigde Australische plant- en diersoorten.

Volgens de Britse krant The Guardian werden maar liefst 10.400 vallen, 3500 lokazen, 73 uitkijkposten en 97 infraroodcamera's ingezet om het dier te vangen, maar niets mocht baten.

Vijf jaar lang werd in Australië gejaagd op de roodharige vos, bijgenaamd Rambo. Nu na een aantal overstromingen al een tijd niets van de vos is vernomen, durven de boswachters met zekerheid te zeggen dat de vossenjacht voorbij is: Rambo leeft niet meer.

De introductie van exotische diersoorten had tot gevolg dat de inheemse dieren in rap tempo uitstierven, omdat er door de overbegrazing door konijnen nog maar weinig voedsel overbleef, of omdat kleine zoogdieren massaal werden gedood door de Europese rode vos. Omdat de exoten geen natuurlijke vijanden hebben in Australië, is het moeilijk de dieren te bestrijden.

Met de komst van de Britse kolonisten kwamen ook nieuwe diersoorten naar Australië. Zij namen bijvoorbeeld konijnen en vossen mee voor consumptie of voor de vossenjacht.

Het is belangrijk dat het natuurreservaat vrij is van roofdieren om de herintroductie van kwetsbare diersoorten zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Daarom stelde AWC alles in het werk om vossen, katten en andere roofdieren uit het gebied te verwijderen.

Maar de natuurorganisatie had geen rekening gehouden met Rambo, want keer op keer was de sluwe vos, vernoemd naar het beroemde filmpersonage van Sylvester Stallone, de jagers te slim af.

Het dreef Wayne Sparrow, operationeel manager van het natuurpark, tot wanhoop. Zelfs met behulp van lokale spoorzoekers, een ex-sluipschutter en een vallenspecialist lukte het hem niet met de vos af te rekenen, zei hij tegen The Guardian.

Uiteindelijk deed de Australische natuur Rambo de das om. Sinds oktober vorig jaar is er nergens meer iets van het dier vernomen. Het park gaat er daarom vanuit dat hij is omgekomen bij een van de twee grote overstromingen die het park rond die tijd teisterden.

Borstelstaartkangoeroerat

Met de dood van Rambo komt er nu ook meer ruimte voor andere diersoorten in het park. Tot voor kort konden bedreigde diersoorten als de grote langoorbuideldas of teugelstekelstaartkangoeroe maar in een klein deel van het park vertoeven.

Nu kan hun leefgebied flink worden uitgebreid. Ook is het volgens AWC veilig genoeg voor de introductie van nieuwe dieren in het park. De volgende in de rij zijn de borstelstaartkangoeroerat en de 'western barred bandicoot', een soort buideldas.