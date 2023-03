Duitse meisjes verdacht van doden kind van 12

Twee meisjes van 12 en 13 zijn in Duitsland aangemerkt als verdachte voor de dood van een meisje van 12 uit Freudenberg, melden Duitse media.

Het meisje was zaterdagmiddag voor het laatst gezien toen ze vanaf het adres van een vriendin naar huis wandelde. Nadat ze niet was thuisgekomen, werd nog dezelfde avond een zoekactie gestart door politie en brandweer. Ze zochten de hele nacht door, onder meer met honden. Ook zetten ze een helikopter met een warmtebeeldcamera in.

Niet misbruikt

Zondagmiddag vonden politiemensen het lichaam van het meisje enkele kilometers van haar woonplaats op een fietspad bij het voormalige treinstation van het gehucht Wildenburg. Ze was door geweld om het leven gekomen, zei de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat ze was misbruikt.

De politie en het Openbaar Ministerie geven in de loop van de middag een persconferentie en willen tot die tijd niets zeggen over de in de media genoemde verdachten.