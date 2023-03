Duitse meisjes (12 en 13) bekennen doodsteken meisje van 12

Twee Duitse meisjes van 12 en 13 hebben toegegeven dat ze een meisje van 12 uit Freudenberg hebben gedood. Met het oog op hun leeftijd wil het Openbaar Ministerie niets zeggen over de achtergrond van de moord of over het motief van de verdachten.

Wel zei de hoofdaanklager dat de daders en het slachtoffer elkaar kenden. Omdat ze jonger zijn dan 14 kunnen ze ook niet strafrechtelijk worden vervolgd voor hun daad. Maar ze zitten wel vast en zullen worden overgedragen aan jeugdzorg.

Hun slachtoffer was zaterdagmiddag voor het laatst gezien toen ze vanaf het adres van een vriendin naar huis wandelde. Nadat ze niet was thuisgekomen, werd nog dezelfde avond een zoekactie gestart door politie en brandweer. Die zochten de hele nacht door, onder meer met honden. Ook zetten ze een helikopter met een warmtebeeldcamera in.

Doodgestoken

Zondagmiddag vonden politiemensen het lichaam van het meisje enkele kilometers van haar woonplaats op een fietspad bij het voormalige treinstation van het gehucht Wildenburg. Ze had verschillende steekwonden op haar lichaam. Een wapen is nog niet gevonden.

Er zijn geen aanwijzingen dat het meisje is misbruikt. Ook waren er volgens de politie geen andere daders betrokken bij haar dood.