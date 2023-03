Sanne Wevers keert terug en mikt op Spelen: 'Was nooit turnen zélf dat moeilijk was'

In de turnzaal van Varsseveld, waar de familie Wevers vorig jaar zelf een professionele ploeg startte, windt ze er geen doekjes om: ze wil nog één keer naar Spelen. "Dat is hét doel waar ik naar toewerk."

Sanne Wevers is terug. Althans, op de weg terug. Na ruim een jaar afwezigheid probeert ze haar weg naar de top weer te vinden. Volgende week maakt Wevers haar officiële comeback op het wedstrijdpodium als ze in de kwalificatiewedstrijden een gooi naar de EK gaat doen.

Geen wiebel, geen hapering, niks. Gefocust draait ze een serie van drie pirouettes op de balk. Eerst met geheven been, daarna gehoekt. Ze voert ze nagenoeg perfect uit, precies zoals de balkspecialiste al zo vaak op het hoogste podium deed. Naast de balk klapt vader en coach Vincent Wevers goedkeurend in zijn handen.

In 2024 afsluiten op hetzelfde toernooi dat haar in 2016 aan de olympische titel hielp, zou het cirkeltje rondmaken. Beslist: "Het is geen makkelijke route, maar ik heb veel vertrouwen in ons team en in de Nederlandse generatie. Ik geloof echt dat we mooie prestaties kunnen neerzetten."

Daarna had ze afstand nodig, zegt ze. Alleen zo kon ze zichzelf de vraag stellen waar ze nou écht gelukkig van werd. Tijdens haar sabbatical lanceerde ze haar eigen merk turnkleding en gaf ze een zogenoemde TEDx-talk . "Maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het nooit de sport zelf is geweest wat moeilijk was de afgelopen jaren. Dat was juist het móóie in mijn leven."

Haar laatste wedstrijd turnde Wevers ook op de Olympische Spelen, die van Tokio in 2021. Toen sloot ze nog geëmotioneerd af met de woorden : "Onze sport is in Nederland kapot gemaakt", verwijzend naar de grote onrust in de turnsport. En de gedwongen afwezigheid in Japan van haar vader en coach Vincent, die beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag.

Opvallend is dat Wevers weer over 'we' praat. Afgelopen juni maakte ze juist nog bekend uit de Nederlandse selectie te stappen. Ten grondslag daaraan lag een conflict met teamgenoot Vera van Pol: die was eerder uit de school geklapt over de inhoud van een vertrouwelijk gesprek en Wevers zei zich daarna niet meer veilig te voelen binnen de selectie.

Inmiddels is het conflict met Van Pol bijgelegd, vertelt Wevers. "We hebben gepraat. Ze heeft toen ook sorry gezegd voor de manier waarop ze opmerkingen over mij naar buiten heeft gebracht. Of dit nu achter ons ligt? Ja. Ik denk dat we volwassen en professioneel genoeg zijn om elkaar te kunnen stimuleren in het halen van de beste prestaties."

Schoon schip

Nu met Van Pol schoon schip is gemaakt, ligt de weg naar terugkeer in de nationale selectie weer open. Ook met de technisch directeur en bondscoach van de KNGU sprak ze over haar toekomstplannen. "We hebben allemaal dezelfde liefde voor de sport. Ik denk wel dat we elkaar kunnen versterken."