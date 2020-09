Presentatie Frank de Boer bij Oranje om 13.00 uur live bij de NOS

Frank de Boer wordt vanmiddag om 13.00 uur gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. De 50-jarige trainer heeft een contract voor twee jaar getekend en zal voor het eerst reageren op zijn aanstelling.

De persconferentie is vanaf 12.55 uur rechtstreeks te volgen op NPO 1, NOS.nl, de NOS-app, Facebook en YouTube.

Ook Eric Gudde, de directeur van de KNVB, en technisch directeur Nico-Jan Hoogma zitten achter de tafel om vragen van de media te beantwoorden.

Eerste wedstrijd

De Boer zit op 7 oktober voor het eerst in de dug-out, tijdens de vriendschappelijke interland tegen Mexico. Vier dagen later volgt de eerste officiële wedstrijd, op bezoek bij Bosnië en Herzegovina in de Nations League. Weer drie dagen later wacht Italië.