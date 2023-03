KNVB betrekt ook amateurclubs bij OneLove-actie: 'Was behoefte aan'

De OneLove-actie die de KNVB voor het komend weekeinde heeft aangekondigd in het betaald voetbal, heeft de voetbalbond uitgebreid naar het amateurvoetbal. "We merkten dat daar behoefte aan was", vertelt een woordvoerder van de bond.

De KNVB hoopt dat naast zo veel mogelijk aanvoerders in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie ook de captains in het amateurvoetbal de speciale gekleurde band met het OneLove-logo willen dragen. De bond heeft daarnaast alle amateurclubs een vlag gestuurd waarmee ze kunnen laten zien dat iedereen welkom is.

OneLove is een campagne die staat voor inclusiviteit en verbinding en tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Komend weekeinde vindt de actie plaats vanwege de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. De vorige OneLove-actie in het betaalde voetbal was half oktober, destijds in het kader van Coming Out Day.