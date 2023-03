Na Ajax ook PSV in toptien van clubs met meest winstgevende transferbeleid

De Nederlandse voetbalclubs doen het uitstekend op de internationale transfermarkt, blijkt uit 'The Football Investment Report'. Na Ajax is inmiddels ook PSV binnengedrongen in de toptien van clubs met het meest winstgevende transferbeleid.

De gegevens zijn van de laatste vijf jaar en alle bedragen zijn gebaseerd op de informatie van de website Transfermarkt.com.

PSV schiet door de verkoop van Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) omhoog in het klassement, waardoor de totaalwinst uitkwam op 189 miljoen euro. En dat is goed voor een achtste plaats. Ajax is tweede met een plus van 308 miljoen, mede dankzij de verkoop van Antony en Lisandro Martínez aan Manchester United.