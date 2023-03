Advocaten kroongetuige Nabil B. staan hem niet langer bij

Advocaten Onno de Jong en Peter Schouten staan kroongetuige Nabil B. niet langer bij in het Marengo-proces. Dat heeft B. gezegd tijdens een zitting in het liquidatieproces. Het is nog niet duidelijk waarom ze de verdediging hebben neergelegd. Schouten bevestigt desgevraagd dat beiden niet langer zullen optreden als advocaat van Nabil B.. Vanwege het beroepsgeheim kan hij er verder niets over zeggen.

B. zei aan het begin van de zitting dat de advocaten hem een week geleden vertelden dat ze hem niet meer wilden bijstaan. B. wilde alleen achter gesloten deuren een toelichting geven, in verband met de veiligheid. De rechtbank ging daar na een kort beraad mee akkoord en gaf daarna geen nadere uitleg over de situatie.

De Jong en Schouten stonden Nabil B. sinds 2020 bij. Vandaag zou de kroongetuige in de zaak van Saïd R. worden gehoord. Dat verhoor kan zonder advocaten doorgaan, bepaalde de rechtbank. De advocaten van R. spraken daar wel hun zorg over uit, maar de rechtbank wilde toch graag beginnen met de ondervraging.

Het is voor B. niet de eerste keer dat hij zonder advocaat zit. Tot 2019 werd hij bijgestaan door Derk Wiersum. Die werd in september 2019 vermoord. Daarna was kortstondig Oscar Hammerstein zijn advocaat. Die stopte na een conflict met de kroongetuige.

Vernietigend rapport

Begin deze maand kwam een vernietigend rapport uit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging van mensen die vermoord zijn rondom het Marengo-proces. Nadat B. zich als kroongetuige had gemeld, is naast Wiersum ook zijn broer Redouan en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.