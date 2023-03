Hockeyster Leurink stopt na 133 interlands bij Oranje: 'Volgende stap in mijn leven'

Laurien Leurink heeft bedankt voor het Nederlands hockeyelftal. De middenvelder van SCHC, die met Oranje in 2021 olympisch goud veroverde in Tokio nadat er in Rio de Janeiro (2016) nog genoegen genomen had moeten worden met zilver, wil meer prioriteit geven aan de maatschappelijke en sociale aspecten in haar leven.

"Ik heb er lang over getwijfeld, want zoiets moois als een carrière in Oranje komt natuurlijk nooit meer terug. Maar ik merk dat mijn prioriteiten aan het verschuiven zijn. Na jaren van opofferingen voel ik dat de tijd is aangebroken voor de volgende stap in mijn leven."

Van de zaal naar het veld

De Utrechtse won als zaalinternational het EK van 2014 en het WK van 2015 en werd prompt door toenmalig bondscoach Alyson Annan bij de veldselectie gehaald. Haar eerste interland, eind 2015 tegen Duitsland (5-1 winst), sierde ze meteen op met haar eerste assist.

Haar laatste interland blijkt de WK-finale van vorig jaar juni tegen Argentinië te zijn geweest. Ook in die met 3-1 gewonnen wedstrijd in het Spaanse Terrassa was Leurink, die wegens de ernstige ziekte van haar zus sindsdien niet meer voor Nederland uitkwam, goed voor een assist.

De zege hielp Leurink na 2018 aan haar tweede wereldtitel op het veld. Daarnaast werd ze drie keer kampioen.