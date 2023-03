Storing NS-treinverkeer Noord- en Oost-Nederland voorbij

De treinstoring die vanochtend het treinverkeer in het noorden en oosten van het land ontregelde, is verholpen. Urenlang reden er geen treinen vanwege een systeemstoring bij ProRail. Het treinverkeer wordt nu hervat.

De oorzaak van de storing zat bij de verkeersleidingspost in Zwolle. Volgens ProRail functioneerden de systemen niet naar behoren en werd het treinverkeer uit voorzorg stilgelegd. De treinen van Arriva reden volgens RTV Noord wel.

De NS meldt dat het treinverkeer is hervat, maar dat de kans bestaat dat treinen alsnog uitvallen. Ook ProRail zegt dat het nog wel even zal duren voordat de treinen weer volgens de dienstregeling rijden. NS adviseert reizigers om de reisplanner in de gaten te houden.

Trein gestrand bij Wezep

Tijdens de storing is één trein gestrand. Dat was de trein van Utrecht naar Zwolle, die net voorbij Wezep stil kwam te staan op een volgens de NS heel ongunstige plek. "Daar hebben reizigers langer dan twee uur in een stilstaande trein gezeten."

Volgens de woordvoerder is niet precies te achterhalen hoeveel mensen er in die trein zaten, maar het kunnen er maximaal 400 zijn geweest.