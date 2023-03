Winkelmedewerker zwaargewond bij overval in Rotterdam

In Rotterdam is een medewerker van een supermarkt zwaargewond geraakt bij een overval. Naar eigen zeggen is hij door twee jonge jongens neergestoken. Het 59-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Rijnmond.

De overval gebeurde vanochtend rond 06.45 uur in een nog gesloten Jumbo-supermarkt in Rotterdam-Zuid. "De twee verdachten stormden naar binnen en eisten geld. Hierbij staken ze de medewerker van de winkel neer", zegt de politie.

Onzeker of er buit is

Vervolgens werd de eigenaar van de supermarkt onder bedreiging van een mes gedwongen om de twee verdachten af te zetten op de Enk, ongeveer een kilometer verderop. Hij kwam met de schrik vrij. Het is niet duidelijk of de overvallers iets hebben buitgemaakt.

De politie heeft de overvallers nog niet gevonden en roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.